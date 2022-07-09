Учительница — о детстве Галкина: «Максима нянчила маленькая Алла Пугачева»

Максим Галкин взрослел на глазах у Аллы Пугачевой, ставшей впоследствии его женой. Об этом рассказала учительница артиста, пожелавшая не называть свое имя.

Женщина дала понять, что ей известны и другие факты из биографии знаменитости, но все они приходятся на юные годы артиста — после переезда из Одессы в Москву связь с Максимом оборвалась, и все, что осталось людям из его бывшего окружения — наблюдать за ним со стороны.

«Как дальше у них складывалось, сказать сложно. Отец Максима продвинулся по службе, они переехали в Москву. А там уже, как я слышала от знакомых, Максима нянчила маленькая Алла Пугачева. Ее семья дружила с семьей Галкина», — призналась «КП-Петербург» экс-учительница школы №4.

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти пять месяцев не были в России. Сначала звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой жили в Израиле, теперь перебрались в Латвию. Накануне они поделились трогательным видео.

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