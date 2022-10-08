Ученые выяснили, что вегатарианцы в два раза чаше страдают от депрессии

Хорошая новость для любителей котлет и шашлыков: недавние научные исследования показали, что у них есть важное преимущество перед сторонниками вегетарианства.
В исследовании, которое проводилось в Бразилии, приняли участие 14 216 взрослых людей в возрасте от 35 до 74 лет. Лишь малая часть из них придерживалась вегетарианской диеты, потому как бразильцы традиционно любят мясо.
Психологи общались с этими людьми, собирали данные об условиях жизни, привычках, питании, и в итоге выяснили, что среди вегетарианцев случаи всевозможных депрессивных расстройств встречаются в 2,37 раза чаще, чем среди мясоедов.
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Впрочем, и в этом исследовании есть свои «но». Так, американские ученые из Огайо считают, что результаты подобной статистики можно считать достоверной только по отношению к бразильцам.
Другие скептики просят обратить внимание на то, что истинной же причиной депрессии вегетарианцев может являться вовсе не потребляемая ими пища, а то, что, собственно, подтолкнуло их к отказу от мяса - мысль о страданиях ни в чем не повинных животных.