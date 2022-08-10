«Участвовать в шоу Навки в тысячу раз прикольнее»: депутат Госдумы – о скандале с фигуристкой Дробязко

На днях стало известно, что литовскую фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и госнаград за то, что она участвует в ледовом шоу Татьяны Навки.
Новость прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Народный избранник считает, что спортсменке лучше уехать из Литвы.
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«Я не знаю ни одного человека, который гордился бы тем, что имеет литовское гражданство. Что такое Литва, чтобы за нее выступать? Литва может спокойно и не участвовать в Олимпийских играх, потому что это государство, которое может вообще не иметь олимпийской сборной и олимпийских чемпионов. Пусть Маргарита за Россию выступает, за великую страну. И вообще, участвовать в шоу Татьяны Навки в тысячу раз прикольнее и лучше, чем в Олимпиаде с трансгендерами», – сказал Милонов «Абзацу».
Виталий Милонов. Фото: Global Look Press