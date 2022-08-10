«Участвовать в шоу Навки в тысячу раз прикольнее»: депутат Госдумы – о скандале с фигуристкой Дробязко

На днях стало известно, что литовскую фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и госнаград за то, что она участвует в ледовом шоу Татьяны Навки.

Новость прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Народный избранник считает, что спортсменке лучше уехать из Литвы.

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