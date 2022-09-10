Участники из USB рассказали, как купили доллары по 120 рублей и марафон Блиновской

«Вас приветствуют люди, которые купили доллары по 120. Потом на эти доллары купили биткоины по 60 тысяч долларов. И в итоге мы взяли марафон Елены Блиновской «Расширение финансового сознания». Держись вселенная, мы идем к тебе», - заявил Дюша Метелкин.

«Мы полгода не сидели сложа руки. Воспользовались моментом и нихрена не делали», - добавил «Турбо».

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Напомним, что группа USB – одни из главных звезд Comedy Club. От их номеров без ума многие поклонники шоу.