Участник группы «Фактор-2» Илья Подстрелов проиграл суд Сергею Жукову

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков некоторое время назад продюсировал двух талантливых ребят - Илью Подстрелова и Владимира Панченко.

Коллектив под названием «Фактор -2» был популярен у поклонников. Парни читали поп-рэп и исполняли хиты «Красавица», «Шалава», «Война».

Но коллектив сменил продюсера и разделился на две части. Илья Подстрелов захотел побороться за авторские права. В суде он заявил, что все песни коллектива написал сам, настаивая на закреплении за ним авторских прав на все созданные хиты.

Но доказательств, вероятно, предъявил недостаточно. Суд отказался удовлетворить иск Ильи Подстрелова к своему экс-продюсеру Сергею Жукову.

Каждый остался при своем.

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По материалам телеграм-канала Mash