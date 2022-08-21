Участник фестиваля рассказал о странном эпизоде на парковке, где стояла машина Дугиной

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов стал невольным участником странного эпизода на парковке, где стояла машина журналистки Дарьи Дугиной. Он случился на фестивале «Традиция» в Подмосковье.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Пока Хасавов собирал вещи с пассажирского сиденья своего авто, готовясь уйти на мероприятие, к нему подошел парень. Молодой человек вел себя нелепо. Он задавал множество вопросов, интересовался, сколько стоит машина, на газу она или на бензине.

В какой-то момент Хасавову надоел бессмысленный диалог, и он рекомендовал юноше поискать информацию в интернете.

«Что это было? Задерживал он мое внимание или просто решил неудачно пошутить? Уверен, компетентные органы уже общаются с волонтерами на парковке и доподлинно знаю, что уже запрашивают у собственников автомобилей записи с видеорегистраторов», — написал журналист в своем блоге.

Напомним, машину Дарьи Дугиной взорвали неизвестные в Подмосковье. Есть версия, что заказчики охотились за ее отцом — известным философом Александром Дугиным, который тоже должен был ехать в ее машине. Однако в самый последний момент политолог пересел в другое авто.