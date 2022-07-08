Участницу шоу «Рабы любви» избили на улице

Участницу социального реалити-шоу «Рабы любви», выходящего на канале «Пятница!», Софью Жук избили на улице в родном Брянске.

5 июля девушка шла из магазина домой, когда ей на пути встретилась компания молодых людей, которые начали оскорблять героиню программы. Один из мужчин не ограничился словами и избил Софью. После произошедшего у нее остались множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины.

Жук, как и положено, обратилась в травмпункт, зафиксировала побои​​ и подала заявление в правоохранительные органы. Сотрудники телеканала оказывают девушке необходимую психологическую и юридическую помощь. «Пятница!» даже вызвалась помочь Софье сменить место жительства.

«Мы осуждаем насилие и людей, которые позволяют себе такую жестокость. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации, найдут и накажут виновных. Мы будем внимательно следить за этим делом», — заявили в пресс-службе канала.

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Участница реалити «Рыбы любви» Софья Жук является матерью-одиночкой, которая воспитывает двух дочерей восьми и девяти лет. Чтобы содержать детей, она стала секс-работницей. И теперь, чтобы покончить с прошлым, приняла участие в социальном проекте канала «Пятница!»

Героини нового телешоу — девушки, ставшие жертвами абьюза и сексуальной эксплуатации, которые хотят изменить свою жизнь. На проекте с ними работают профессиональные коучи и психологи, которые помогают им проработать травмы прошлого и социализироваться.

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