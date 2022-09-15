Участница Spice Girls вспомнила, как над ее телом надругались в ночь перед первым концертом группы

Участница легендарной поп-группы Spice Girls рассказала, что подверглась сексуальному насилию в ночь перед первым большим концертом коллектива.

Мел Си, она же Sporty Spice, она же Мелани Чисхолм выпустила мемуары под названием «Спортивная: Моя жизнь как Spice Girl». И «подогрела» интерес к ним, став героиней подкаста How to Fail. 48-летняя артистка решила сразу «зайти с козырей» и поделилась, как в начале звездной карьеры ее честь была поругана. Правда, судя по туманным описаниям звезды, над ней надругался массажист…

«Что меня вдохновляет, так это быть на сцене, быть артисткой, и вот мы были накануне первого шоу Spice Girls, я баловала себя массажем в отеле. И то, что тогда случилось со мной, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах. Я не хотела поднимать шумиху, и у меня не было времени этим заниматься, — вспоминает Мел Си. — Поскольку я не занялась этим в то время, то понимаю, что позволила похоронить это на долгие годы».

«Я полагаю, что если говорить о сексуальном насилии, то это была легкая версия, но я чувствовала себя оскорбленной. Я чувствовала себя очень уязвимой. Я почувствовала себя смущенной, а затем почувствовала неуверенность: «Правильно ли я поняла, что происходит?» Я была в среде, где ты снимаешь одежду перед профессионалом своего дела. Этот инцидент повлиял на меня. Но я похоронила его. Многие люди так делают».