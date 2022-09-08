Участница шоу «Холостяк» с Тимати объявила о беременности

Мария Вебер, которую считали фавориткой Тимати в шоу «Холостяк», рассказала своим подписчикам в социальной сети о том, что готовится стать матерью. Девушка опубликовала фото, на котором виден уже довольно большой животик.

«Kinder surprise. Люблю тебя», — написала 23-летняя Мария, обращаясь к своему возлюбленному, которого зовут Иван Колобов.

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