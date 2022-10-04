Уцелевший в шторм Легостаев рассказал о своих приключениях: плыл 15 часов, пил дождь

Константин Легостаев наделал немало шума своим исчезновением в Сочи. Участник «Фабрики звезд» пошел поплавать в море и пропал, на следующий день его нашли отдыхающие на берегу.

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Многие решили, что это был пиар-ход немного подзабытого публикой артиста, но тот на полном серьезе утверждает, что 15 часов плавал в неспокойном море, а потом просто вышел на берег.

По словам Легостаева, когда он вошел в море, несколько потерял ориентацию из-за дождя. Но не стал паниковать и чувствовал себя довольно неплохо: дескать, волны были не такими уж сильными, да и жажду мог утолить дождевыми каплями. И даже якобы поспал, держась на поверхности моря.

А потом просто увидел берег, вышел, люди помогли ему добраться до отеля.

«В отеле я узнал, что меня уже ищет полиция по всему городу. Успокоил менеджера, друзей, позвонил маме. Вызвал скорую. Медики нашли у меня коронавирус. Меня трясло, знобило, температура чуть поднялась», — рассказал «КП-Петербург» Легостаев.

Эту же историю он поведал полицейским, к которым уже успели обратиться близкие.