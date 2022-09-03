Уборщица Колонного зала: «Церемония с Горбачевым скромная, никто из известных мне людей не приехал»

В Москве проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с политиком пришли сотни человек.

Уборщица Колонного зала призналась журналистам, что все проходит достаточно скромно, не как с Владимиром Жириновским.

«Церемония очень скромная, никто из известных мне людей не приехал, - говорит женщина mk.ru. - То ли дело у Жириновского было. Весь зал был заставлен венками. А у Горбачева мы подсчитали, всего 24 венка. Хотя меры предосторожности на высоком уровне.

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