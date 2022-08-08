«Ублюдок он редкостный»: Кушанашвили поразился ситуации со сбежавшим Реввой

Александр Ревва почти на полгода пропал из шоу-бизнеса. По слухам, он покинул Россию и обосновался в Испании. Вскрылось, что с родным отцом артист перестал общаться уже давно, а среди причин называется дружба с Владимиром Зеленским.
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Отар Кушанашвили поразился ситуации, которая сегодня разворачивается с Александром Реввой. И в программе «Каково!» у себя на канале высказался по этому поводу.
«Как быстро из всеобщего любимца Пирожкова он стал парнем, которому все желают сдохнуть. Как быстро это произошло, как быстро перекрасилось общественное мнение», - поразился журналист. И признался: «Если ему сейчас тяжело, пусть он знает, что я никогда не отвернусь в тот момент, когда он возникнет в поле зрения, хотя ублюдок он редкостный».