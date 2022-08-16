«Убийство» Русалки»: Наталья Фриске запечатлела, как дочь Луна в одних памперсах расправляется с воздушным шаром

36-летняя сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья Фриске, четыре месяца назад впервые стала мамой.

Сейчас она наслаждается своим статусом и старается ни на минуту не разлучаться с маленькой дочкой Луной.

Наталья Фриске радуется каждому моменту, проведенному вместе с малышкой. Своим счастьем она с удовольствием делится с поклонниками, постоянно запечатлевая дочку на видео.

На этот раз Наталья Фриске показала, как маленькая Луна расправляется с воздушным шаром в виде Русалки.