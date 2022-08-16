«Убийство» Русалки»: Наталья Фриске запечатлела, как дочь Луна в одних памперсах расправляется с воздушным шаром

36-летняя сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья Фриске, четыре месяца назад впервые стала мамой.
Сейчас она наслаждается своим статусом и старается ни на минуту не разлучаться с маленькой дочкой Луной.
Наталья Фриске радуется каждому моменту, проведенному вместе с малышкой. Своим счастьем она с удовольствием делится с поклонниками, постоянно запечатлевая дочку на видео.
На этот раз Наталья Фриске показала, как маленькая Луна расправляется с воздушным шаром в виде Русалки.
В кадре Луна с большим энтузиазмом теребит в ручонках воздушный шар и пробует его на вкус.
«Убийство» Русалки, разрывание хвоста», — прокомментировала за кадром Наталья Фриске.
Луна так увлечена игрушкой, что не обращает никакого внимания на маму. Наталья Фриске решила это пресечь и подергала малышку за ногу.
«Луна, дочь, я тут, ку-ку», — обратилась Наталья Фриске к малышке.
Напомним, 36-летняя Наталья Фриске стала мамой 8 апреля. На днях ее дочке Луне исполнилось четыре месяца.