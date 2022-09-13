Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

Марк Чепмен, осужденный на пожизненное заключение за убийство лидера The Beatles Джона Леннона, вот уже в 12-й раз пытался получить условно-досрочное освобождение, - но ему отказали.

Заседание по этому поводу прошло в конце августа. На нем присутствовал сам Чепмен, но это ему не помогло. Как и два года назад, - тогда он подавал прошение в 11-й раз.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

И снова намерен его подать спустя разрешенный срок, то есть спустя два года, в 2024 году, - сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, Джон Леннон был убит в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Американец Марк Чепмен несколько раз выстрелил культовому музыканту в спину, и спустя 25 минут Леннон скончался. Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению, оставив ему право подавать прошения на УДО.