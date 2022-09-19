Убитый горем принц Уильям прибыл на похороны к Елизавете II без Миддлтон

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне хоронят королеву Елизавету II. Основная часть траурной церемонии будет проходить в Вестминстерском аббатстве, туда съезжаются высокопоставленные гости.

Только что в здании появился принц Уэльский Уильям. Наследника престола привезли на королевском Range Rover. Он выглядел очень печальным.

Рядом с принцем была его дочь принцесса Шарлотта — третья в очереди на престол после отца и старшего брата Джорджа. Кейт Миддлтон ехала на отдельной машине — вместе с королевой-консорт Камиллой.

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