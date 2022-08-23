Убитый горем Александр Дугин появился на прощании с дочкой

Во вторник, 23 августа, в Москве прощаются с убитой журналисткой Дарьей Дугиной. Проститься с девушкой пришли сотни людей.
На траурной процессии появился и отец убитой - Александр Дугин. Машину с дочкой зверки разорвало прямо на его глазах, мужчину госпитализировали в больницу с нервным срывом.
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Дугин на прощании держится изо всех сил.
Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фото: Teleprogramma.pro
Редакция Teleprogramma.pro еще раз приносит самые искренние соболезнования родным и близким журналистки.