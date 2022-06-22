Убитая горем вдова Нарцисса попросила о помощи

В среду, 22 июня, скончался известный певец Пьер Нарцисс. Смерть произошла из-за неудачной операции на сердце.

Как оказалось, артист обратился в подмосковную больницу из-за проблем с почками. Однако в процессе обследования медики выявили сердечную недостаточность. В итоге сердце Нарцисса остановилось, не выдержав общий наркоз.

Жена Пьера Валерия Калачева ждала звонка супруга после операции. Однако заявления врачей ее подвергло в шок.

«Нет утешения, нет лекарства от этой боли. Но наши добрые слова и прошения о нем у Всевышнего помогут ему, — пишет вдова Пьера Нарцисса в соцсетях, призвав людей помолиться. — Важно каждое слово. Помолимся вместе. Боже, дай сил, терпения, бесстрашия, утешения справиться с этим горем».

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