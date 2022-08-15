«Убеждать в своей востребованности»: Галкин честно объяснил, почему показывает кадры с зарубежных выступлений

Телеведущий давно обосновался за границей, а теперь активно зарабатывает.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Пародист и телеведущий Максим Галкин забрал жену Аллу Пугачеву и двоих детей и покинул Россию минувшей весной. До настоящего времени он живет за границей, начал там зарабатывать концертами и не планирует возвращаться в Россию.

После каждого концерта Галкин показывает видео, как все прошло. Каким был зал, сколько в нем собралось публики, как много цветов и аплодисментов ему подарили. Подписчик давно обвинили его в хвастовстве, но на самом деле цели у этого акта иные. О них и рассказал шоумен в своем микроблоге.

«Это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности», - объяснил муж Пугачевой.

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