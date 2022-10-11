«Убегать - это позорно»: участники группы «На-На» в случае мобилизации пойдут защищать Родину

Участники популярнейшей в 1990-е годы группы «На-На» в случае, если попадут под мобилизацию, не станут скрываться и встанут на защиту родной страны. Об этом заявил 54-летний певец и бас-гитарист Вячеслав Жеребкин.

Артист напомнил, что он служил в армии, был танкистом, наводчиком орудия. По мнению Вячеслава, мобилизация его не коснется, потому как он «уже старый».

«Но, если коснется, то конечно же надо будет защищать свою Родину, своих родных и близких. Я думаю, что это нормально, а убегать, мне кажется — это позорно», - сказал Жеребкин.

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