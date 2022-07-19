«У жены свои обязанности»: каким бизнесом занимались в семье Шатунова

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году отвечал на вопросы своего Ютуб-канала.

«Помимо пения, каким бизнесом занимаетесь вы и ваша семья? И насколько успешно?» — спрашивали Юрия Шатунова пользователи.

«Бизнесом в моей семье не занимается никто. Только творчеством. Потому что у моей жены есть свои обязанности. Это не бизнес, а материнские обязанности. Она отвечает за семью, а я занимаюсь творчеством. Каким-то бизнесом в моей семье никто не занимается», — отмечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его здоровье серьезно подкосили суды с продюсером Андреем Разиным за творческое наследие группы «Ласковый май».