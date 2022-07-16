«У женщины со вставными зубами кукуха поехала»: Соболев высмеял Лель

Шоумен Илья Соболев в своем шоу с новостями оскорбил певицу Катю Лель.
«Катя Лель заявила о краже зубов инопланетянами. Что только не придумают, чтобы привлечь к себе внимание. Адекватный человек никогда в жизни не поверит в существование Кати Лель. Нет никакой Кати Лель».
После этого Соболев обратился к инопланетянам. «Алло, в тот раз, когда у Кати Лель зубы воровали, вы саму Катю Лель забрали. А нам сюда отдали какую-то женщину со вставными зубами. И вот пока вы там с Катей Лель что-то делаете у этой женщины со вставными зубами кукуха поехала», - заявил Соболев.
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Напомним, что Катя Лель не раз говорила о своей связи с инопланетянами. По словам исполнительницы, у нее был с ними контакт.