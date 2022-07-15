У Юрия Шатунова нашлась родная сестра

В эфире программы «Оставаться людьми» ведущий записал интервью с дядей Сашей, который проживает в селе Старая Отрада. Мужчина был когда-то знаком с родными музыканта Юрия Шатунова. Он сообщил ведущему, который отправился искать родственников певца, интересную информацию.

«У Юры есть родная сестренка. Не сводная. Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», - заявил дядя Саша, торгующий рядом с трассой медом.

Как заметил дядя Саша, семейка у Юрия Шатунова была непростая. «Мать в себе, отец в себе. Отчим у Юры выпивал. Сестру Юры забрали из детдома добрые люди. Она живет в Москве», - заявил мужчина.

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Напомним, что Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Его похоронили в столице. Ранее о родной сестре музыканта не сообщалось. Мать исполнителя ушла из жизни в возрасте 29 лет.