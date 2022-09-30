У всех мягкие, у нее жесткие: Самбурская похвасталась задними «полушариями»

Настасья Самбурская в свои 35 лет ни разу не была замужем. Мало того, про актрису даже слухи не появляются о том, с кем звезда может встречаться. Оказалось, что некоторые фолловеры убеждены — виноват в этом несносный характер Самбурской.

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«Настенька, вы такая жесткая. Каким должен быть ваш мужчина?» — спросил один из подписчиков Самурскую во время стрима.

Знаменитость дала очень дерзкий ответ, сфотографировав свою пятую точку крупным планом, она написала: «Жесткое у меня только одно».