«У Владимира Владимировича аура и энергетика сильного мужчины»: Чеботина – о Путине

«Мне кажется, что свои чувства надо скрывать, чтобы не было злых глаз. Вдруг они спугнут это счастье», - заметила Чеботина.

«Представляешь, сколько сейчас злых ведьм колдует против Путина. Но ему как с гуся вода. Посмотри, какой красавец. С каждым днем все лучше и лучше», - сказала Довлатова.

«Он хорош. У Владимира Владимировича аура и энергетика сильного мужчины, а я - маленькая девочка. Поэтому я боюсь», - заявила Люся Чеботина.

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Напомним, что Люся Чеботина – известная российская певица. Она прославилась песней «Солнце Монако».