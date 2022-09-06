«У Веры все в жизни было непросто»: подруга раскрыла суть последнего разговора с Глаголевой

По словам Валерии Гущиной, актриса была словно натянутая струна.
Вера Глаголева

Вера Глаголева. Фото: Global Look Press

Директор Гильдии актеров кино России и подруга актрисы Веры Глаголевой Валерия Гущина вспомнила их последний разговор.

«У Веры все в жизни было непросто. Все было как натянутая струна. И даже ее последний звонок. Вера позвонила за несколько дней до ухода. Она тихо-тихо мне сказала: «Ну вот... ну вот...» Не сказала: «Я ухожу» — а только свое «ну вот».

Как отметила Гущина, тональность беседы у них получилась трагическая. Она понимала, что у подруги несвойственная слабость. Когда Гущина повесила трубку, то заплакала. Тональность речи у Глаголевой была прощальная, сообщает журнал «Караван историй».

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Напомним, что Вера Глаголева несколько лет лечилась от онкологического заболевания. Она ушла из жизни в 2017 году.

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