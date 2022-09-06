«У Веры все в жизни было непросто»: подруга раскрыла суть последнего разговора с Глаголевой

Как отметила Гущина, тональность беседы у них получилась трагическая. Она понимала, что у подруги несвойственная слабость. Когда Гущина повесила трубку, то заплакала. Тональность речи у Глаголевой была прощальная, сообщает журнал «Караван историй».

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Напомним, что Вера Глаголева несколько лет лечилась от онкологического заболевания. Она ушла из жизни в 2017 году.