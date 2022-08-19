«У вас такой умный папа»: Казанова считала Екатерину и Александра Гордона дочкой и отцом

Правозащитница рассказала забавную историю из прошлого.
Александр Гордон

Александр Гордон. Фото: Global Look Press

Правозащитница Екатерина Гордон в шоу Дианы Кади рассказала забавную историю из прошлого, связанную с певицей Сати Казановой.

«Я вспоминаю смешную историю с Сати Казановой, которая подошла и сказала: «Слушайте, у вас такой умный папа. Передавайте ему привет».

Как отметила Гордон, только когда она в публичном пространстве несколько раз высказалась о своем бывшем муже, то все узнали, что она была его женой. «Для многих это было загадкой», — заметила правозащитница.

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Напомним, что Александр и Екатерина Гордон были мужем и женой с 2000 по 2006 год. Общих детей у них на свет не появилось.

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