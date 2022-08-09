У Валерия Меладзе могут отобрать торговый центр в столичном Восточном Бирюлево

Музыкант Валерий Меладзе может лишиться торгового центра в столичном Восточном Бирюлево.

Еще в 2009 году музыкант приобрел ТЦ «Вантаж». Землю он арендует у столичной мэрии. В 2021 году во время проверки инспектор нашел в здании автошколу, ремонт одежды и обуви и ломбард. А это нарушает договоренности Меладзе и властей города.

Тогда на Меладзе завели административное дело. Музыкант подал в суд, но дело проиграл. Сейчас на «Вантаж» и Меладзе могут наложить пени за неисполнение договора. По предварительным данным, певец может лишиться 15 миллионов рублей годового дохода, сообщает Mash.

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Напомним, что Валерий Меладзе за последнее время сделал несколько негативных высказываний о России. Не так давно он выступил на корпоративе в Монако.