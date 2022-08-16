«У Вагана характер отца»: Брухунова рассказала, в чем ее первенец похож на Петросяна

Татьяна Брухунова пообщалась с подписчиками в личном микроблоге, ответив на их анонимные вопросы. Так, у молодой жены Евгения Петросяна спросили, хотела бы она видеть в сыне черты своего мужа. В ответ возлюбленная юмориста подметила, что уже их видит, так как Вагаша по характеру полная копия отца.

«Какие черты характера в будущем хотите видеть в сыне от супруга?» — спросили у Татьяны ее поклонники.

«Некоторые я уже вижу! У Вагана характер отца. Он невероятно целеустремленный, не зависящий от чужого мнения (даже моего) ребенок. Мне бы хотелось, чтобы сын был человеком слова», — заверила Брухунова.