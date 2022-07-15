«У Теошки вечеринка»: Татьяна Волосожар показала подросшего сына за играми дома

Фигуристка купила новое развлечение для всей семьи.
Татьяна Волосожар.

Татьяна Волосожар. Фото: Global Look Press

Фигуристка Татьяна Волосожар недавно озадачилась вопросом, в какие настольные игры можно разлечься с детьми. И поклонники ей посоветовали «Имаджинариум».

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Пятилетняя дочка Лиза вместе с мамой тут же увлеклась этой игрой, при этом родственницы расположились прямо на полу. Однако годовалый сын Татьяны Волосожар тоже не растерялся, рассматривая карты.

«Пока мы с Ликой вникали в правила, у Теошки была своя вечеринка», - посмеялась спортсменка.

Волосожар написала в своем телеграме, что собирается купить еще и другие игры, занятие ей и дочке понравилось.

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