«У Теошки вечеринка»: Татьяна Волосожар показала подросшего сына за играми дома

Фигуристка Татьяна Волосожар недавно озадачилась вопросом, в какие настольные игры можно разлечься с детьми. И поклонники ей посоветовали «Имаджинариум».
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Пятилетняя дочка Лиза вместе с мамой тут же увлеклась этой игрой, при этом родственницы расположились прямо на полу. Однако годовалый сын Татьяны Волосожар тоже не растерялся, рассматривая карты.
«Пока мы с Ликой вникали в правила, у Теошки была своя вечеринка», - посмеялась спортсменка.
Волосожар написала в своем телеграме, что собирается купить еще и другие игры, занятие ей и дочке понравилось.