«У такой собачки всегда есть хозяин»: Поплавская сравнила Галкина* с животным

В настоящее время Галкин* находится в Новой Зеландии. Судя по всему, в Россию он долго не вернется. Актриса Яна Поплавская считает, что телеведущий поступил неумно, обгадив страну, в которой много и долго зарабатывал – ему следовало бы уехать тихо.

«Знаете, на дачах иногда сидят на цепи огромные собаки. А за забором на другом участке бегает маленькая карманная собачка. Понимая, что защищена высоким забор, она начинает лаять, визжать и вопить. Понимая, что руки хозяйские в момент опасности ее подхватят. У меня вопрос: кто хозяин? У такой собачки всегда есть хозяин», - сравнила Галкина* с животным Поплавская в интервью сайту Aif.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента