«У такой собачки всегда есть хозяин»: Поплавская сравнила Галкина* с животным

Шоумен много и скандально высказывался из-за рубежа.
Яна Поплавская. Фото: соцсети

Яна Поплавская. Фото: соцсети

Телеведущий Максим Галкин* сбежал из страны весной этого года. И вскоре очень активно начал демонстрировать свою позицию, критикуя действия страны и поддерживая Украину. Со своих концертов в Европе он начал жертвовать деньги, попутно скандаля в Сети.

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В настоящее время Галкин* находится в Новой Зеландии. Судя по всему, в Россию он долго не вернется. Актриса Яна Поплавская считает, что телеведущий поступил неумно, обгадив страну, в которой много и долго зарабатывал – ему следовало бы уехать тихо.

«Знаете, на дачах иногда сидят на цепи огромные собаки. А за забором на другом участке бегает маленькая карманная собачка. Понимая, что защищена высоким забор, она начинает лаять, визжать и вопить. Понимая, что руки хозяйские в момент опасности ее подхватят. У меня вопрос: кто хозяин? У такой собачки всегда есть хозяин», - сравнила Галкина* с животным Поплавская в интервью сайту Aif.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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