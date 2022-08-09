У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У выдающегося режиссера Ларса фон Триера («Танцующая в темноте», «Догвилль», «Дом, который построил Джек») диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом заявила его кинопроизводственная компания Zentropa.

По словам коллег, 66-летний постановщик находится «в хорошем настроении и лечится от симптомов». Сейчас он заканчивает работу над третьим и последним сезоном своего долгоиграющего сериала «Королевство». Готовая работа выйдет в конце текущего года, и датский режиссер даже примет участие в некоторых мероприятиях по ее продвижению.

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Напомним, Ларс фон Триер известен не только своим оригинальным творческим видением видео, но и скандалами в мире искусства. Его фильм «Антихрист» 2009 года ошарашил публику Каннского кинофестиваля своими садистскими и антихристианскими мотивами. А на следующий год он заявил в одной из пресс-конференций, что сочувствует Гитлеру, чем вызвал большое отторжение в европейском киносообществе.

По информации издание Variety.