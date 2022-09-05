«У Разина не только с головой проблемы»: что говорил Шатунов Кудрявцевой перед смертью

«У меня просто слов нет. Я в шоке. У Разина не только с головой проблемы. У него вообще нет мозгов. У него нет ничего. Ни семьи, ни детей, ни жизни, ни работы, ни творчества, ничего. Он пытается этим самым провоцировать на себя. Сейчас настал период времени мне с ним бороться. Потому что все время он меня пинал. Теперь настала моя очередь, а ему, похоже, приходит конец. Он это чувствует и бьется как рыба на льду из последних сил, но шансов мало. Выжить в этой ситуации уже не вариант», — говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.