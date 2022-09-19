«У предателя России - посттравматический стресс»: что сейчас на самом деле происходит в семье Пугачевой и Галкина*

Актер Станислав Садальский, известный своими правдивыми прогнозами и проницательными наблюдениями за происходящим в шоу-бизнесе, рассказал, что на самом деле происходит в семье звездной пары, так крупно оскандалившейся еще полгода назад, в спешке сбежав из страны.

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Садальский, прочитав заявление Пугачевой, разоблачил стиль письма Галкина*. Он убежден, что это сама певица – жертва в руках мужа, хоть и выступает сейчас в роли жены декабриста (за это актер высказал ей свое почтение). А вот происходящее в семье Садальский охарактеризовал

«У предателя России Макса* просто посттравматический стресс, который является следствием -потеря основной статьи доходов. Алчный! Мне его не жалко, а Алле сочувствие!» - написал актер в Telegram.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента