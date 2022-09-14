У Пьера Нарцисса в Камеруне обнаружился взрослый сын

Неожиданно выяснились подробности личной жизни умершего летом певца Пьера Нарцисса. Оказывается, на родине артиста, в Камеруне, есть сын: он родился еще до того, как Пьер перебрался в Москву, то есть более 20 лет назад. Об этом рассказал Тео Камерунский, земляк Нарцисса, который вел в одном из ночных клубов столицы вечер, посвященный памяти певца.

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