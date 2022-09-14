У Пьера Нарцисса в Камеруне обнаружился взрослый сын

Неожиданно выяснились подробности личной жизни умершего летом певца Пьера Нарцисса. Оказывается, на родине артиста, в Камеруне, есть сын: он родился еще до того, как Пьер перебрался в Москву, то есть более 20 лет назад. Об этом рассказал Тео Камерунский, земляк Нарцисса, который вел в одном из ночных клубов столицы вечер, посвященный памяти певца.
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«Мы много лет общались с Пьером в социальных сетях, когда я выпускал песни, мог обратиться к нему за советом. В последнее время у него появились новые хиты, которые он собирался выпускать.
В Камеруне прошли очень громкие похороны — я видел фото в наших чатах диаспоры. Оттуда узнал, что мама его очень сильно переживает, страдает от его потери.
Я также слышал, что у него в Камеруне есть старший сын, уже взрослый, у которого своя семья. Он родился еще до того, как Пьер приехал сюда, на «Фабрику звезд». Получается, парню 25 лет примерно, может, больше. Ну, ошибки молодости, если можно так сказать. Хотя я считаю, что дети — это всегда прекрасно», — рассказал Тео Камерунский в интервью корреспондентам издания «МК».