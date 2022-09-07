«У Пашки на свадебке с мачехой бы так отжигали!»: Муцениеце в растянутой футболке пустилась в пляс с детьми от Прилучного

Агата Муцениеце после разрыва с Павлом Прилучный, который, по ее словам, оказался болезненным, пыталась построить отношения на стороне.
Актриса из фильма «Тобол» даже ходила на свидания, правда, ничем серьезным ее кратковременные интрижки не закончились. А вот бывший муж Агаты зря время не терял. В Дубай «мажор» ездил с Мирославой Карпович, а вот женился на Зепюр Брутян.
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Павел Прилучный не поскупился на свадьбу с армянской невестой, которая меняла на торжестве платья, демонстрируя богатство и роскошь. То Зепюр щеголяла в платье-бюстье, то облачалась в бальный наряд с пышной юбкой. Гости веселились до упаду, угощаясь деликатесами и утонченными блюдами.
Ну а бывшая жена «мажора» тем временем отдыхала с детьми в Латвии. Вернувшись в Москву, Агата Муцениеце поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, показав, как она дурачится с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Актриса устроила танцевальный баттл, показавшись в кадре в растянутой футболке и трико. Дети Павла Прилучного дрыгались активней мамы, скорчив при этом смешные рожицы. А Муцениеце заливалась счастливым смехом.
«У Пашки на свадебке с мачехой бы так отжигали!», «Веселая компания», «Когда мама больше подружка», «В школу-то ходят? Одни пляски на уме», «Без Паши не скучают», «Когда с отцом-то будут так плясать?», «Во дают!» — стали писать фолловеры.