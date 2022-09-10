«У Паши будет еще не одна жена»: психолог предрекла Прилучному развод с Брутян

Павел Прилучный тяжело переживал развод с Агатой Муцениеце, однако через два года после разрыва вновь связал себя узами брака. Избранницей актера стала коллега Зепюр Брутян.

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По мнению психолога Лины Диановой, звезда сериала «Мажор» не сможет долго пробыть примерным мужем. К такому выводу она пришла, проанализировав отношения Павла с бывшей супругой.

Психолог предположила, что Прилучный был не готов к изменениям, которые со временем произошли с Муцениеце, а значит, такую же участь ждет и Брутян.