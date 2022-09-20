«У Паши большая агрессия ко мне»: Муцениеце пожаловалась на сложности в отношениях с Прилучным

Поклонники Павла Прилучного наблюдали за тем, как артист отдыхал на курортах в компании своих возлюбленных дам — сначала Мирославы Карпович, а затем и Зепюр Брутян. Периодически на совместные с пассиями каникулы Павел Прилучный брал своих детей от брака с Агатой Муцениеце.

При этом мама Мии и Тимофея думала, что дочь и сын едут отдыхать только с папой. У Агаты Муцениеце не было возможности, чтобы подготовить наследников к тому, что у их отца есть другая женщина.

В беседе с Юлией Меньшовой Агата Муцениеце призналась, что у нее нет ни малейшей возможности повлиять на эту ситуацию. Бывший муж не считает нужным обсуждать с ней эти вопросы.