«У Паши большая агрессия ко мне»: Муцениеце пожаловалась на сложности в отношениях с Прилучным

Поклонники Павла Прилучного наблюдали за тем, как артист отдыхал на курортах в компании своих возлюбленных дам — сначала Мирославы Карпович, а затем и Зепюр Брутян. Периодически на совместные с пассиями каникулы Павел Прилучный брал своих детей от брака с Агатой Муцениеце.
При этом мама Мии и Тимофея думала, что дочь и сын едут отдыхать только с папой. У Агаты Муцениеце не было возможности, чтобы подготовить наследников к тому, что у их отца есть другая женщина.
В беседе с Юлией Меньшовой Агата Муцениеце призналась, что у нее нет ни малейшей возможности повлиять на эту ситуацию. Бывший муж не считает нужным обсуждать с ней эти вопросы.
«Мы не можем найти контакт друг с другом. У Паши большая агрессия ко мне. Человек действительно считает меня глупой. И если бы я сказала: «Так не надо, надо детей готовить», он бы сказал, что это не мое дело», — уверена Агата Муцениеце.
Она добавила, что такие ситуации ее уничтожают, но уверена, что ее открытые и дружелюбные дети смогут справиться с ситуацией, и она их не травмирует.
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По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»