«У папули на шее повисла»: Безруков показал 6-летнюю именинницу дочку от Матисон

На личной страничке микроблога Сергей Безруков поделился свежим снимком с дочкой от Анны Матисон. У пары — трое детей. Машенька — старшая в семье, у нее есть два братика Степа и Вася. О своих детях актер рассказывает не так часто.

Однако в день рождения дочери художественный руководитель Губернского театра показал редкое фото с наследницей-именинницей. Машенька буквально повисла на шее у отца. При этом девочка лучилась счастливой улыбкой.

В свои 6 лет Маша растет очень вдумчивой, спокойной и рассудительной девочкой. Родителям есть чем гордится. Дочка Анны Матисон и маме по хозяйству помогает, и с братиками нянчится.