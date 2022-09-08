У Николаса Кейджа родилась дочь

Весной 2022 года голливудский актер Николас Кейдж объявил, что у него скоро родится дочь. И вот 7 сентября это радостное событие произошло.
В Лос-Анджелесе 27-летняя жена-японка Рико Шибата родила 58-летней кинозвезде девочку, которую родители назвали Августа Франческа. Она получила двойную звездную фамилию Коппола Кейдж
«Николас и Рико рады объявить о рождении дочери», — сообщил официальный представитель пары журналу People. — Мать и дочь чувствуют себя хорошо».
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Это первый ребенок для Шибаты и третий для Кейджа, так как он уже является отцом 31-летнего сына Уэстона и 16-летнего сына Кал-Эла от предыдущих отношений. Напомним, нынешний брак для любвеобильного Николаса уже пятый по счету.