У Николаса Кейджа родилась дочь

Весной 2022 года голливудский актер Николас Кейдж объявил, что у него скоро родится дочь. И вот 7 сентября это радостное событие произошло.

В Лос-Анджелесе 27-летняя жена-японка Рико Шибата родила 58-летней кинозвезде девочку, которую родители назвали Августа Франческа. Она получила двойную звездную фамилию Коппола Кейдж

«Николас и Рико рады объявить о рождении дочери», — сообщил официальный представитель пары журналу People. — Мать и дочь чувствуют себя хорошо».

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