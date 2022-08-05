«У них все наладилось»: экс-любовник жены Лепса заявил о воссоединении семьи музыканта

В декабре прошлого года Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Она родила певцу троих детей, в том числе долгожданного сына Ваню. Сразу после этого в Сети появились слухи, что Шалпыкова отдыхает на Мальдивах в компании манекенщика Дмитрия Савчука.

Накануне он заявил, что больше не общается с Анной.