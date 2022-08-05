«У них все наладилось»: экс-любовник жены Лепса заявил о воссоединении семьи музыканта

Анна Шалпыкова с детьми уехала в Италию, куда недавно наведался и Лепс.
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Global Look Press

В декабре прошлого года Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Она родила певцу троих детей, в том числе долгожданного сына Ваню. Сразу после этого в Сети появились слухи, что Шалпыкова отдыхает на Мальдивах в компании манекенщика Дмитрия Савчука.

Накануне он заявил, что больше не общается с Анной.

Дмитрий Савчук. Фото: соцсети

«Я не общаюсь с Анной, только через общих знакомых знаю, что у нее происходит, в общих чертах. И новости порой вижу. Знаю, что они сейчас в Италии, пишут, что всей семьей. Все у них наладилось», — рассказал Дмитрий порталу Woman.ru.

Ранее в Сети появились снимки, на которых Лепс позировал вместе с детьми и бывшей женой. Уже тогда фанаты предположили, что в семье все наладилось.

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Напомним, ни Шаплыкова, ни Лепс не озвучивали причины развода. У некоторых пользователей Сети были подозрения, что артист закрутил роман с Юлией Барановской.

 

 

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