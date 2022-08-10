«У них своя картинка»: Niletto оправдался за матерную брань в сторону поклонников

Данил Прытков, известный как Niletto, оскандалился во время съемок документального фильма о себе в Екатеринбурге под названием «Нелюбимка».

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Артист прибыл на свою родину, заранее оповестив фанатов о бесплатной открытой тренировке на свежем воздухе, которая должна была пройти под его руководством.

На место прибыла целая толпа его почитателей. Естественно, что многие достали свои телефоны и стали снимать происходящее, вызвав гнев у Niletto.

«Те, кто с камерами. Каждому из вас говорю, чтобы сделали 10 подтягиваний. Мы сюда с вами пришли не фотографироваться, а тренироваться. Не подтянитесь, идите на… (прозвучало матерное ругательство. — Прим. ред.)», — сказал Прытков.

На мероприятии присутствовало много журналистов, поэтому не удивительно, что сразу же СМИ раструбили об этом случае на своих площадках. Niletto не оставил без внимания эти материалы, оправдавшись за свое поведение в соцсетях. Однако никакой конкретики артист не дал, оставив вопрос о тактичности обращения с фанатами открытым.