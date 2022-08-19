«У них раскол»: Солнцев раскрыл семейную тайну Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин полгода живут то Израиле, то в Латвии. Семейство покинуло Россию на фоне событий в Европе, и Галкин успел за это время оскандалиться не раз, выступая против нашей страны. Многие уверены, что теперь путь к родному дому для него закрыт. А вот Примадонна собирает чемоданы, чтобы приехать в Грязь к новому учебному году, о чем сама рассказывала ранее.