«У них очень примитивная музыка»: Пенкин – о «Ласковом мае»

Как отметил Пенкин, его не раз спрашивали, как он относится к «Ласковому маю». «Я всегда отвечал, что никак. Мне говорили: «Вы после ваших слов потеряли 50 процентов своей популярности и успеха». Я отвечал. «Нет. Я приобрел 50 процентов успеха». Когда на следующий день я ехал к концертному залу, то билетов не было. Стояла очередь на мои концерты», - заметил Пенкин.

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Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Коллектив собирал полные стадионы в каждом городе.