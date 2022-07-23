«У них мощная крыша»: Шахназаров назвал имена тех, кто вряд ли попадет в реестр иноагентов

Публицист считает, что в их числе и популярная блондинка Ксения Собчак.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Накануне Минюст России обновил список иноагентов. Теперь в нем Илья Яшин*, блогер Вероника Белоцерковская* и актриса Татьяна Лазарева*.

В Сети предположили, что следующим в этом списке может оказаться блогер Илья Варламов. Однако публицист Михаил Шахназаров считает иначе.

 «У Одувана (Варламова), как и у Ройзмана, Рынской, Собчак - мощная крыша. Они неприкасаемые», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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Напомним, ранее Михаил Шахназаров неоднократно высказывался в адрес Ксении Собчак, действия которой вызывают у него неприязнь. Журналист считает светскую львицу не самой образованной и умной.

* - признан иноагентом в РФ.

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