«У них мощная крыша»: Шахназаров назвал имена тех, кто вряд ли попадет в реестр иноагентов

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, ранее Михаил Шахназаров неоднократно высказывался в адрес Ксении Собчак, действия которой вызывают у него неприязнь. Журналист считает светскую львицу не самой образованной и умной.

* - признан иноагентом в РФ.