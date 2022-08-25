«У них изъяли все навыки актерского мастерства»: Хаматова и Белый выступили вместе на сцене в Риге

Эмигрировавшие в Латвию Чулпан Хаматова и Анатолий Белый поучаствовали в кабаре Людмилы Петрушевской, организованном в Риге. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац». Представитель издания побывал на спектакле и рассказал, что происходило на сцене.

«Около 1,5 часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлера. Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо. Оба актера все «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актерского мастерства (если они были)», - констатирует автор.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Хаматова сбежала из страны в конце февраля вместе с дочками в Латвию, где у нее несколько лет назад был прикуплен дом в элитном поселке. Анатолий Белый эмигрировал летом, громко хлопнув дверью и осудив происходящее. Теперь звезды пытаются построить карьеру в Прибалтике.