«У них эрогенная зона в кошельке»: Максакова назвала Михалкова и Кончаловского «баблофилами»

Как отметила Максакова, это полное совпадение, что устраивают нынешние братья. «Один, Андрон, якобы был таким западником, второй, Никита - славянофил. При этом они разыгрывали эту комедию такой идеологической неприязнью друг к другу. На самом деле они оба – баблофилы. Там все делается ради денег. У них эрогенная зона в кошельке», - заявила Максакова.

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Напомним, что Кончаловский и Михалков – выдающиеся российские режиссеры. За свою жизнь они создали не один десяток шедевров в кинематографе.