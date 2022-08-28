«У них эрогенная зона в кошельке»: Максакова назвала Михалкова и Кончаловского «баблофилами»

Оперная дива Мария Максакова в украинском шоу «Гроши» нелестно отозвался о режиссерах Никите Михалкове и Андрее Кончаловском.
«Придется начать с их отца. Он известный автор гимнов. Три раза их переписывал под каждую новую власть. У этого Сергея Михалкова был родной брат Михаил. Он сам говорил неоднократно, что волею судьбы оказался в вермахте. Там дослужился каким-то образом до капитана. Писал гимны – марши для вермахта. Когда почувствовал, что русские побеждают, то перешел линию фронта и передал записку брату Сергею. Тот его вытащил».
Как отметила Максакова, это полное совпадение, что устраивают нынешние братья. «Один, Андрон, якобы был таким западником, второй, Никита - славянофил. При этом они разыгрывали эту комедию такой идеологической неприязнью друг к другу. На самом деле они оба – баблофилы. Там все делается ради денег. У них эрогенная зона в кошельке», - заявила Максакова.
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Напомним, что Кончаловский и Михалков – выдающиеся российские режиссеры. За свою жизнь они создали не один десяток шедевров в кинематографе.