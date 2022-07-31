«У них другое воспитание»: Пьеха посетовала на то, что внуки нечастые гости в ее доме

Эдита Пьеха отмечает свой юбилей. 31 июля ей исполнилось 85 лет. Народная артистка СССР живет в своем доме под Санкт-Петербургом вместе с помощницей Верой Зарайской. Она рядом с певицей уже более 50 лет.

Эдита Станиславовна вспоминает, что когда-то она познакомилась с Верой на концерте в Сочи. Девушке некуда было идти, так как она из детского дома и певица пригласила ее в свой номер. С тех пор Зарайская помогает Пьехе во всех домашних делах.