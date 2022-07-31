«У них другое воспитание»: Пьеха посетовала на то, что внуки нечастые гости в ее доме

Эдита Пьеха отмечает свой юбилей. 31 июля ей исполнилось 85 лет. Народная артистка СССР живет в своем доме под Санкт-Петербургом вместе с помощницей Верой Зарайской. Она рядом с певицей уже более 50 лет.
Эдита Станиславовна вспоминает, что когда-то она познакомилась с Верой на концерте в Сочи. Девушке некуда было идти, так как она из детского дома и певица пригласила ее в свой номер. С тех пор Зарайская помогает Пьехе во всех домашних делах.
«Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят. Не знаю, анкету не проводили», — говорила певица в шоу «Пусть говорят» Первого канала.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, у Эдиты Пьехи двое внуков – Стас Пьеха и Эрика Быстрова.