«У него семь пятниц на дню»: Левкин ждет на своем концерте Алибасова с полицией

Музыкант Владимир Левкин заявил, что с нетерпением ждет с полицией продюсера Бари Алибасова на своем концерте.
«Он то разрешает, то запрещает. У него семь пятниц на дню. В этом году у него тоже был юбилей — 75 лет. Если он, как и обещал, придет с полицией, с удовольствием его поздравлю прямо со сцены».
Как отметил Левкин, Алибасов, если придет, то посмотрит, как на сцене работает дочь Левкина — Ника. Раньше он называл девочку своей внучкой. Себя музыкант считает открытым человеком. По его словам, люди должны дружить между собой, сообщает «АиФ».
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Ранее Бари Алибасов грозился прийти на концерт Владимира Левкина с полицией и сорвать его. Причина в том, что Левкин без разрешения поет песни группы «На-На».