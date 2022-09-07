«У него семь пятниц на дню»: Левкин ждет на своем концерте Алибасова с полицией

Как отметил Левкин, Алибасов, если придет, то посмотрит, как на сцене работает дочь Левкина — Ника. Раньше он называл девочку своей внучкой. Себя музыкант считает открытым человеком. По его словам, люди должны дружить между собой, сообщает «АиФ».

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Ранее Бари Алибасов грозился прийти на концерт Владимира Левкина с полицией и сорвать его. Причина в том, что Левкин без разрешения поет песни группы «На-На».