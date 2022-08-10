«У него самого душа грязная»: Ларин сравнил Шахназарова с собакой на поводке

Как отметил Ларин, Шахназаров ничего в этой жизни не достиг. «Он занимается тем, что пытается известных людей задеть. Это лай собаки, которая сидит на поводке. Он – ничто. Отпуск я провожу в съемках, а Шахназаров пусть завидует», - заметил Ларин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» заявил: «Вот «Квартет И» - они молчат. Они не слово не сказали. Точнее было записано видео. Синее небо и желтая листва. Они в Крым ни разу не съездили, а правительство Москвы отдало им помещение под театр в центре города. Это норма, понимаешь».