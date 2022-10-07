«У него подходящая специальность»: появились данные о мобилизации сына Орбакайте Байсарова

Недавно прокатилась волна сообщений в Сети о мобилизации старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова. Однако он опроверг эти сообщения, а теперь и вовсе пишут, что он с матерью в Америке.

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Однако политик Роман Худяков напомнил, что и второй внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров вполне попадает под условия мобилизации и даже более чем. Ведь он проходил подготовку в Чечне в кадетском корпусе, то есть имеет опыт.

«24-летний Дени Байсаров, внук Пугачевой (и Галкина), теоретически может быть призван в рамках частичной мобилизации. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава – до 50 лет. Дени закончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Внук Пугачёвой и сын Кристины Орбакайте таким образом вполне подпадает под необходимые критерии», - написал Худяков в своем телеграме.